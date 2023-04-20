Де Брейне признан лучшим игроком ответного матча с «Баварией»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:1).

«Его видение поля и осознанность действий — попросту на высочайшем уровне. Он диктует игру «Сити», и за этим приятно наблюдать. Помимо прочего, на его счету очередная голевая передача», — отметил технический наблюдатель УЕФА.

Английская команда одержала победу по сумме двух встреч (4:1) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Ее соперником будет «Реал».