Беллингем рад ничьей с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (0:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«В обороне мы сыграли очень здорово. Не думаю, что многие команды смогли не пропустить от «Сити» в этом сезоне. Так что с этой точки зрения все выглядит многообещающе. Эта игра показала, что есть моменты, над которыми нам все еще надо работать, но в целом мы рады», — цитирует пресс-служба УЕФА Беллингема.

После пяти туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице группы G, набрав 11 очков. «Боруссия» располагается на 2-й строчке с 8 очками.