Николич: «Сказалась короткая скамейка»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после поражения от «Баварии» в 6-м туре Лиги чемпионов (0:2) отметил кадровые проблемы. Несмотря на это, по его мнению, в первой половине красно-зеленые сыграли качественно.

— Надо поздравить «Баварию» с победой, — сказал Николич. — К сожалению, мы очень хорошо сыграли только первые четыре тура. А потом было много неудач. Сегодня испытывали кадровые проблемы. Но команда билась до последней секунды. В первом тайме была качественная игра, могли забить. Во втором тайме устали, сказалась короткая скамейка. Игроки отдали последние силы на поле. У нас большие потери игроков. 15 минут мне понадобилось бы, чтобы говорить о потерях. Сейчас думаем о РПЛ — у нас еще две игры. Будем к ним готовиться.

(Наталья Юрина)