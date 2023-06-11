«Бавария» и «Ювентус» поздравили «Манчестер Сити» с победой в ЛЧ

«Бавария» и «Ювентус» поздравили «Манчестер Сити» с победой в Лиге чемпионов-2022/23.

Итальянский клуб в своем Twitter-аккаунте написал: «Поздравляем «Ман Сити» с победой в ЛЧ».

Немецкая команда написала: «Поздравляем Гвардиолу и «Сити» с победой в ЛЧ».

В сезоне-2022/23 Лиги чемпионов «Ювентус» не вышел из группы, а «Бавария» в четвертьфинале проиграла «Сити» (0:3, 1:1).

Команда Хосепа Гвардиолы в финале обыграла «Интер» со счетом 1:0. «Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов, а также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.