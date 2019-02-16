"Баварии" нужно лучше обороняться". Нойер - об игре с "Ливерпулем"

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер заявил, что его команда должна лучше обороняться в первом матче 1/8 финала группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля", который состоится в Англии 19 февраля.

- Мы знаем, что "Ливерпуль" является атакующей командой, поэтому они будут создавать много голевых моментов, - приводит слова Нойера Liverpool Echo. - Нам нужно лучше обороняться и действовать более организованно. Особенно стоит избегать поперечных передач.

Ответный матч между "Ливерпулем" и "Баварией" состоится 13 марта в Германии.

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