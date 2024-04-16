«Боруссия» — «Атлетико»: дортмундцы укрепили преимущество

«Боруссия» укрепила свое преимущество во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» — 4:2.

Гол оформил полузащитник Марцел Забитцер.

На 34-й минуте счет открыл полузащитник черно-желтых Юлиан Брандт. Удвоил преимущество немцев защитник Иан Матсен. На 49-й минуте в свои ворота забил защитник дортмундской команды Матс Хуммельс. Сравнял счет полузащитник испанцев Анхель Корреа. На 71-й минуте Никлас Фюллкруг вывел «Боруссию» вперед.

Первый матч закончился победой мадридцев со счетом 2:1.

«СЭ» проводит онлайн-трансляцию матча