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16 апреля, 23:34

«Боруссия» — «Атлетико»: дортмундцы укрепили преимущество

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«Боруссия» укрепила свое преимущество во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» — 4:2.

Гол оформил полузащитник Марцел Забитцер.

На 34-й минуте счет открыл полузащитник черно-желтых Юлиан Брандт. Удвоил преимущество немцев защитник Иан Матсен. На 49-й минуте в свои ворота забил защитник дортмундской команды Матс Хуммельс. Сравнял счет полузащитник испанцев Анхель Корреа. На 71-й минуте Никлас Фюллкруг вывел «Боруссию» вперед.

Первый матч закончился победой мадридцев со счетом 2:1.

«СЭ» проводит онлайн-трансляцию матча

Лига чемпионов. 1/4 финала
16 апр, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
4:2
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