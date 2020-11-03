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Азмун и Дриусси не сыграют с «Лацио»

12:24
Сердар Азмун. Фото "СЭ"
Сердар Азмун. Фото "СЭ"
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

— Травм с прошлой игры стало больше — добавился Артем Дзюба и, скорее всего, добавится Вендел.

— То есть не сыграют ни Дзюба, ни Азмун?

— Дзюба может сыграть, он готов. Азмун работает по индивидуальной программе. Дриусси не готов, Малком продолжает лечение. Чистяков не заявлен в Лиге чемпионов. (Гоша Чернов)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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