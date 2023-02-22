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«Айнтрахт» — «Наполи»: Ди Лоренцо с передачи Кварацхелии пяткой удвоил преимущество гостей

Евгений Козинов
Корреспондент
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21 февраля. «Айнтрахт» — «Наполи». Гости празднуют второй гол.
Фото Reuters

«Наполи» забил второй гол «Айнтрахту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Счет стал 2:0.

На 65-й минуте встречи грузиский полузащитник Хвича Кварацхелия пяткой сделал пас в штрафную площадь, после которого Джованни Ди Лоренцо нанес точный удар в нижний угол ворот.

Несколькими минутами ранее немецкая команда осталась в меньшинстве, так как французский нападающий Рандал Коло-Муани получил красную карточку за грубую игру.

Встреча проходит в Германии. Ответная состоится через две недели в Италии.

Хвича Кварацхелия
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Наполи
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