"Аякс" - "Реал": Серхио Рамос проводит 600-й матч за мадридцев. До рекорда Рауля - 141 игра

Капитан "Реала" Серхио Рамос вышел в стартовом составе на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аякса". Для защитника это 600-я игра в составе мадридского клуба. Он стал седьмым футболистом, достигшим этой отметки.

Серхио Рамос перешел в "Реал" в 2005 году из "Севильи".

Ранее 600 игр за "Реал" проводили Франсиско Хенто (601), Фернандо Йерро (601), Карлос Сантильяна (645), Маноло Санчис (710), Икер Касильяс (725) и Рауль (741).

"Аякс" - "Реал": Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч, 13 февраля 2019, онлайн-трансляция матча