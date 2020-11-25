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«Атлетико» — «Локомотив»: стартовые составы. Чорлука и Зе Луиш — выйдут с первых минут

21:45
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Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Локомотива» на матч группового турнира Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА. Игра пройдет в Мадриде, начало — в 23.00 (мск).

Стартовый состав «Атлетико»: Облак — Триппьер, Савич, Хименес, Лоди — Льоренте, Коке, Сауль, Феррейра-Карраско — Феликс, Корреа.

Запасные: Грбич, Эрмосо, Фелипе, Санчес, Лемар, Мойя, Витоло, Санабрия, Шапонич, Камельо

Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме — Рыбус, Мурило, Чорлука, Живоглядов — Камано, Ан. Миранчук, Крыховяк, Куликов, Игнатьев — Зе Луиш.

Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Райкович, Сильянов, Мухин, Иосифов, Магкеев, Рыбчинский, Жемалетдинов, Лисакович, Эдер.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Атлетико» — «Локомотив»

Атлетико — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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