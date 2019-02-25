"Атлетико" и "Ювентус" могут быть наказаны по итогам матча Лиги чемпионов

УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Атлетико" и "Ювентуса". Мадридский клуб победил в матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:0.

Как сообщает официальный сайт организации, "Атлетико" ставят в вину заблокированные входы на стадионе, бросание болельщиками посторонних предметов на поле и некорректное поведение главного тренера Диего Симеоне.

"Ювентус" могут наказать за поздний выход команды на второй тайм, а также за ненадлежащее поведение главного тренера Массимилиано Аллегри, которое привело к опозданию.

Дата слушания по этому делу пока не определена. Ответная игра пройдет в Турине 12 марта.

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