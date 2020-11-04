«Аталанта» дома пропустила 5 голов от «Ливерпуля», Миранчук снова остался в запасе

«Ливерпуль» разгромил «Аталанту» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 5:0. Хет-трик оформил Диогу Жота, еще по мячу забили Мохамед Салах и Садио Мане. Российский хавбек клуба из Бергамо Алексей Миранчук остался в запасе.

В другой игре группы D «Аякс» победил «Мидтьюлланн» — 2:1. «Ливерпуль» лидирует в таблице группы c тремя победами в трех играх и нулем пропущенных мячей. У «Аякса» и «Аталанты» по четыре очка, у «Мидтьюлланна» — 0.

Лига чемпионов

Группа D

3-й тур

«Аталанта» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия) — 0:5 (0:2)

Голы: Жота, 16 (0:1). Жота, 33 (0:2). Салах, 47 (0:3). Мане, 49 (0:4). Жота, 54 (0:5).

«Аталанта»: Спортьелло, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебур (Депаоли, 81), Пашалич (Малиновский, 63), Фройлер, А.Д.Гомес (Ламмерс, 81), Муриэль (Пессина, 53), Мохика (Руджери, 81), Сапата.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд (Н.Уильямс, 82), ДжоГомес, Р.Уильямс, Робертсон (Кейта, 66), Хендерсон (Милнер, 66), Вайналдум (Цимикас, 82), Джонс, Салах, Мане, Жота (Роберту Фирмину, 65).

Предупреждения: Вайналдум, 21. Джонс, 21.

Судья: Хацеган (Румыния).

3 ноября. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».

«Мидтьюлланн» (Дания) — «Аякс» (Голландия) — 1:2 (1:2)

Голы: Антони, 1 (0:1). Тадич, 13 (0:2). Дрейер, 18 (1:2).

«Мидтьюлланн»: Андерсен, Святченко, Шольц, Андерссон (Кулс, 64), Паулинью, Оньека, Каюсте (Эвандер, 81), Систо, Мабиль, Дрейер (Краев, 75), Каба (Вибе, 81).

«Аякс»: Онана, Блинд, Тальяфико, Мазрауи (Клайбер, 77), Схюрс (Альварес, 60), Мартинес, Эккеленкамп (Классен, 46), Гравенберх, Тадич, Промес, Антони (Траоре, 90).

Предупреждения: Схюрс, 25. Вибе, 84.

Судья: Мэдден (Шотландия).

3 ноября. Хернинг. Стадион «МСХ Арена».