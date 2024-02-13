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РБ «Лейпциг» — «Реал»: во сколько и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

Трансляция матча РБ «Лейпциг» — «Реал» начнется в 22.40
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Карло Анчелотти.
Фото Reuters

13 февраля РБ «Лейпциг» на своем поле сыграет против мадридского «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча на территории стадиона «Ред Булл Арена» в Лейпциге начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния РБ «Лейпциг» — «Реал» можно будет в прямом эфире и бесплатно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 22.40 мск. Самые интересные моменты игры ЛЧ также покажут в перекличке на телеканале «Матч Премьер».

Следите за ключевыми событиями игры с помощью матч-центра. «СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РБ «Лейпциг» — «Реал».

Ответный матч 1/8 финала ЛЧ между РБ «Лейпцигом» и «Реалом» состоится 6 марта в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 23.00 мск.

Лига чемпионов: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр плей-офф, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Винисиус, Эрлин Холанн, Хави Симонс. «Лейпциг» — «Реал» и «Копенгаген — Манчестер Сити». Онлайн-трансляция матчей

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