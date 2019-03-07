Андрей Канчельскис – о пенальти в ворота "ПСЖ": "Мяч попал в руку Кимпембе, который находился в штрафной"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис в интервью "СЭ" прокомментировал пенальти в ворота "ПСЖ" на последних минутах ответного матча 1/8 финала парижан с "МЮ" (1:3). 11-метровый был назначен за игру рукой защитником Преснеля Кимпембе.

Первую встречу, которая проходила на "Олд Траффорд", "МЮ" проиграл со счетом 0:2, но, благодаря трем забитым мячам в Париже англичане пробились в следующую стадию еврокубка.

– Согласны с пенальти, который после просмотра видеоповтора назначил арбитр Скомина?

– Не зря же ввели систему ВАР. Без повтора судья вряд ли поставил бы пенальти. Как ни крути, мяч попал в руку Кимпембе, тот находился в штрафной. Раз судья после просмотра указал на точку – значит, нарушение все-таки было.

– Даже несмотря на то, что судья использовал повтор, ситуация все равно спорная. Или нет?

– Как мы видим, иногда ВАР – это хорошо, а иногда система действительно тормозит игру. В любом случае, уже ничего не поделать, если было решено использовать видеоповторы в мировом футболе, значит, надо привыкать к реальности. Сейчас начинаются разговоры о том, нужна эта система или нет, но не надо забывать, что до этого большинство активно голосовало за введение ВАР. Почему раньше никто не выступал против? Нужно просто принять существование повторов и жить дальше, – сказал Канчельскис. (Иван Торопцев)

Полное интервью с Канчельскисом читайте скоро на сайте "СЭ"