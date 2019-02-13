Андер Эррера: "Матч с "ПСЖ" мог закончиться со счетом 0:0"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера отметил, что команда настроена оптимистично относительно ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ". На своем поле в первом матче "МЮ" проиграл со счетом 0:2.

– Игра была плотной. Мы контролировали ее, и она могла закончиться со счетом 0:0, – цитирует BT Sports Эрреру. – Если бы "ПСЖ" не забил с углового. А потом он сыграл на контратаках и использовал преимущество своих быстрых игроков.

Но мы настроены позитивно. Сейчас у нас строится нечто особенное. Будет тяжело, но мы продолжим бороться. У нас еще есть задачи в чемпионате страны и в Кубке Англии.