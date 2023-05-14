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Сегодня, 08:24

Анчелотти высказался о жалобе Гвардиолы на тяжелый график

Виталий Косик
Корреспондент
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Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти.
Фото Reuters

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о жалобе наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиола, который высказывался о сложном графике команды.

«Гвардиола жаловался на календарь, который слишком загружен. Мы играли с меньшим отдыхом в первом матче, и теперь их очередь. График не идеальный, вот и все. Слишком много игр для всех. Для них было лучше играть в субботу, чем в воскресенье, и в этом они правы. Не знаю, почему мы сыграли первый матч во вторник, а не в среду. Все тренеры жалуются на календарь, и кто-то должен что-то делать в будущем», — приводит слова Анчелотти пресс-служба «Реала».

17 мая мадридцам предстоит сыграть с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая встреча проходила на «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 1:1.

Карло Анчелотти
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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