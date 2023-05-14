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Сегодня, 08:44

Анчелотти заявил, что Рюдигер сыграет в ответном матче с «Манчестер Сити»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что защитник его команды Антонио Рюдигер сыграет в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Он устал, и я дал ему отдохнуть, чтобы он был свежим к среде. Он будет играть. Я не знаю, сколько минут, но он будет играть», — приводит слова Анчелотти пресс-служба «Реала».

17 мая мадридцам предстоит сыграть с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая встреча проходила на «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 1:1.

Антонио Рюдигер
Карло Анчелотти
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