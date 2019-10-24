Анчелотти рассказал, как настраивал Инсинье на матч с «Зальцбургом»
08:27
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти объяснил, почему не выпустил нападающего Лоренцо Инсинье в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (3:2). Форвард вышел на замену и забил решающий гол.
— Я сказал Инсинье перед матчем: «Ты сыграешь и решишь исход встречи, но я не знаю, сколько игрового времени ты получишь — 10, 20 или 30 минут». Я не волшебник, но я действительно это ему сказал.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур
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