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Анчелотти рассказал, как настраивал Инсинье на матч с «Зальцбургом»

08:27
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Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти объяснил, почему не выпустил нападающего Лоренцо Инсинье в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (3:2). Форвард вышел на замену и забил решающий гол.

— Я сказал Инсинье перед матчем: «Ты сыграешь и решишь исход встречи, но я не знаю, сколько игрового времени ты получишь — 10, 20 или 30 минут». Я не волшебник, но я действительно это ему сказал.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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