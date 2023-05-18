Анчелотти — о поражении от «Сити»: «Уходить сегодня в глубокий анализ не имеет смысла»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Надо извлечь уроки, подумать о следующем сезоне и стать сильнее. В прошлом сезоне нам удалось победить их и выйти в финал. В этот раз пришел черед «Сити». «Сити» играл лучше и заслужил этот финал. Они активно прессинговали с самого начала, поэтому нам было трудно строить игру, в которую мы хотели играть.

Уходить сегодня в глубокий анализ не имеет смысла. Это болезненное поражение. Очень обидное. Но такое случается в футболе. Ты попадаешь в полуфинал Лиги чемпионов, и если такой сильный соперник играет лучше тебя, то ты остаешься без финала», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

«Манчестер Сити» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Интера». Финальный матч пройдет в Стамбуле 10 июня.