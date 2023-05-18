Грилиш — о разгроме «Реала»: «Это невероятно»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш прокомментировал победу над «Реалом» (4:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Это невероятно. Я кайфовал на прошлой неделе — просто быть в полуфинале приятно. Неделю спустя я стою здесь, и это 4:0. Немногие команды сделали бы это с «Реалом». Когда мы все вместе и играем, особенно здесь, чувствуем себя неудержимыми», — цитирует пресс-служба УЕФА Грилиша.

«Манчестер Сити» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Интера». Финальный матч пройдет в Стамбуле 10 июня.