Анчелотти признался, что удовлетворен победой над «Шахтером»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Шахтером» (2:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Я удовлетворен. Мы играли довольно хорошо. Наш соперник — тоже. Думаю, нам недоставало аккуратности перед чужими воротами. Но ключевое всегда — это именно создавать много голевых моментов, что мы и делали.

Мы несколько сбавили в интенсивности, почувствовав себя комфортно, и в перерыве мне следовало всем напомнить, что игра еще не закончена. Мы часто выдавали фрагменты хорошего футбола, но получился один из тех опасных матчей, в которых, если не забиваешь то, чего заслуживаешь, тебя на этом могут подловить", — приводит официальный сайт УЕФА слова Анчелотти.

После трех туров группового турнира Лиги чемпионов «Реал» лидирует в группе F, набрав 9 очков. «Шахтер» занимает 2-ю строчку с 4 очками.