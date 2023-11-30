Анчелотти: «Беллингем — это подарок для футбола в целом, а не только для «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Наполи» (4:2) в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов выразил восхищение полузащитником Джудом Беллингемом. 20-летний англичанин был признан лучшим игроком встречи.

«Изо дня в день Джуд удивляет нас. В каждом матче. Может, и не только нас — возможно, вообще весь свет. Беллингем — это подарок для футбола в целом, а не только для данного клуба. Мир рад увидеть талантливого парня с таким потенциалом, перспективой, и, надеюсь, он будет оставаться таким, какой он есть.

Он очень хорошо адаптировался в нашем составе. Он настоящий профессионал: он отрабатывает, прекрасно со всеми ладит. Ему надо улучшать свой испанский, но, как я всегда говорю, никто не идеален!» - цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

«Реал» с 15 очками продолжает лидировать в группе С, гарантировав уже ранее себе выход в плей-офф. «Наполи» идет на второй строчке с 7 очками, опережая «Брагу» на 3 очка.