Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 07:11

Анчелотти: «Беллингем — это подарок для футбола в целом, а не только для «Реала»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карло Анчелотти и Джуд Беллингем.
Фото Reuters

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Наполи» (4:2) в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов выразил восхищение полузащитником Джудом Беллингемом. 20-летний англичанин был признан лучшим игроком встречи.

«Изо дня в день Джуд удивляет нас. В каждом матче. Может, и не только нас — возможно, вообще весь свет. Беллингем — это подарок для футбола в целом, а не только для данного клуба. Мир рад увидеть талантливого парня с таким потенциалом, перспективой, и, надеюсь, он будет оставаться таким, какой он есть.

Он очень хорошо адаптировался в нашем составе. Он настоящий профессионал: он отрабатывает, прекрасно со всеми ладит. Ему надо улучшать свой испанский, но, как я всегда говорю, никто не идеален!» - цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

«Реал» с 15 очками продолжает лидировать в группе С, гарантировав уже ранее себе выход в плей-офф. «Наполи» идет на второй строчке с 7 очками, опережая «Брагу» на 3 очка.

 
Игроки &laquo;Реала&raquo; радуются победе над &laquo;Наполи&raquo;. «Реал» обескровлен, но в Мадриде есть не только Беллингем. Нико Пас украл ничью у «Наполи»
Джуд Беллингем
Карло Анчелотти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Наполи
ФК Реал
0
Читайте также
На лыжном Кубке мира бушует ковид. Но шведы готовы рисковать и своим, и чужим здоровьем
Футбол на теннисном столе: чемпионат мира по текболу стартовал в Таиланде
Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
РИА Новости: снайпер ВС РФ ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания
Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Замбо-Ангисса: «Наполи» поплатился за ошибки в матче с «Реалом»

Беллингем назвал свой гол в ворота «Наполи» заслугой меткости Алабы

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости