Анчелотти побил рекорд Фергюсона по количеству побед в матчах Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти установил новый рекорд Лиги чемпионов по количеству побед в матчах турнира.

«Реал» разгромил «Брагу» (3:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Эта победа стала для Анчелотти 116-й в качестве главного тренера в главном еврокубковом турнире.

64-летний итальянец побил рекорд экс-тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона (115 побед). Фергюсон завершил тренерскую карьеру в 2013 году.