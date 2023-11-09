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Сегодня, 10:57

Анчелотти побил рекорд Фергюсона по количеству побед в матчах Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Карло Анчелотти.
Фото AFP

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти установил новый рекорд Лиги чемпионов по количеству побед в матчах турнира.

«Реал» разгромил «Брагу» (3:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Эта победа стала для Анчелотти 116-й в качестве главного тренера в главном еврокубковом турнире.

64-летний итальянец побил рекорд экс-тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона (115 побед). Фергюсон завершил тренерскую карьеру в 2013 году.

Карло Анчелотти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
Алекс Фергюсон
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