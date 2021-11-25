Тренер «Спортинга» прокомментировал выход команды в плей-офф Лиги чемпионов
Главный тренер «Спортинга» Аморим прокомментировал выход команды в плей-офф Лиги чемпионов
07:26
Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим прокомментировал победу команды над дортмундской «Боруссией» (3:1) в игре 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
«Команда растет и адаптируется. Сегодня мы играли против великолепной команды, которая прижала нас к воротам. «Боруссия» играла лучше, чем в Германии, но мы тоже были лучше. Это прогресс, небольшой шаг к реализации главной идеи нашего клуба, об этом мы говорили перед матчем. Мы в 1/8 финала, это здорово для клуба, но впереди много работы», — приводит официальный сайт УЕФА слова Аморима.
Благодаря победе над «Боруссией» «Спортинг» обеспечил себе второе место в группе C с 9 очками в 5 матчах и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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