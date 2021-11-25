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Тренер «Спортинга» прокомментировал выход команды в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Спортинга» Аморим прокомментировал выход команды в плей-офф Лиги чемпионов
07:26
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Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим прокомментировал победу команды над дортмундской «Боруссией» (3:1) в игре 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Команда растет и адаптируется. Сегодня мы играли против великолепной команды, которая прижала нас к воротам. «Боруссия» играла лучше, чем в Германии, но мы тоже были лучше. Это прогресс, небольшой шаг к реализации главной идеи нашего клуба, об этом мы говорили перед матчем. Мы в 1/8 финала, это здорово для клуба, но впереди много работы», — приводит официальный сайт УЕФА слова Аморима.

Благодаря победе над «Боруссией» «Спортинг» обеспечил себе второе место в группе C с 9 очками в 5 матчах и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа C
24 нояб, 23:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
3:1
Боруссия Д
Голы
Педру Гонсалвеш, 30 (1:0), Педру Гонсалвеш, 39 (2:0), Порро, 81 (3:0), Мален, 90+3 (3:1)
Нереализованный пенальти
Педру Гонсалвеш 81
Спортинг
Адан Матеус Рейс (Эсгайю, 67 ) Феддаль Коатес Порро (Угарте, 88 ) Инасио Палинья Матеус Нунес Педру Гонсалвеш (Назинью, 88 ) Сарабия (Нуну, 68 ) Паулинью (Тиагу Томаш, 83 )
Боруссия Д
Кобель Шульц (Эмре Джан, 46) Аканджи Менье Понграчич (Загаду, 67) Ройс Брандт Рейниер (Тиггес, 67) Беллингем Витсель (Дахуд, 66) Мален
Предупреждения
Палинья 55, Коатес 58, Адан 90  -  Загаду 74, Ройс 79
Удаления
Эмре Джан 75
Судьи
Гранде

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Иван Торопцев все материалы автора

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