Тренер «Спортинга» прокомментировал выход команды в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим прокомментировал победу команды над дортмундской «Боруссией» (3:1) в игре 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Команда растет и адаптируется. Сегодня мы играли против великолепной команды, которая прижала нас к воротам. «Боруссия» играла лучше, чем в Германии, но мы тоже были лучше. Это прогресс, небольшой шаг к реализации главной идеи нашего клуба, об этом мы говорили перед матчем. Мы в 1/8 финала, это здорово для клуба, но впереди много работы», — приводит официальный сайт УЕФА слова Аморима.

Благодаря победе над «Боруссией» «Спортинг» обеспечил себе второе место в группе C с 9 очками в 5 матчах и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.