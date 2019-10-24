Алекс Окслейд-Чемберлен: «Я скучал по Лиге чемпионов»

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен после победы над «Генком» в 3-м туре Лиги чемпионов (4:1) отметил, что второй тайм получился лучше первого. Также он признался, что скучал по еврокубковым играм.

— Первый тайм получился комканым. Если мы хотим добиться успеха в этом турнире, то нам следует быть собраннее. После перерыва все уже было заметно лучше. Обидно пропустить в концовке, но в любом случае прогресс по сравнению с первым таймом был очевидным.

Я определенно скучал по Лиге чемпионов. Это особый турнир, в котором мы все с детства мечтаем однажды сыграть. Приятно сюда вернуться. Было очень мотивирующе наблюдать за победой парней в прошлом сезоне. А пара забитых сегодня голов — это дополнительный приятный бонус.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты игр, новости и обзоры матчей