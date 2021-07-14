«Алашкерт» пробился во второй отборочный раунд Лиги чемпионов
21:29
Армянский «Алашкерт» в дополнительное время обыграл валлийский «Конна'с Куэй» (1:0) в первом отборочном раунде Лиги чемпионов.
Решающий мяч забил на 112-й минуте Ришар Безекур. Первая игра завершилась вничью — 2:2. Так как УЕФА отменил правило выездного гола, было назначено дополнительное время.
Следующим соперником «Алашкерта» станет молдавский «Шериф».
Лига чемпионов
Первый отборочный раунд
Ответный матч
«Алашкерт» (Армения) — «Конна'с Куэй» (Уэльс) — 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 1:0)
Первый матч — 2:2
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