«Алашкерт» пробился во второй отборочный раунд Лиги чемпионов

Армянский «Алашкерт» в дополнительное время обыграл валлийский «Конна'с Куэй» (1:0) в первом отборочном раунде Лиги чемпионов.

Решающий мяч забил на 112-й минуте Ришар Безекур. Первая игра завершилась вничью — 2:2. Так как УЕФА отменил правило выездного гола, было назначено дополнительное время.

Следующим соперником «Алашкерта» станет молдавский «Шериф».

Лига чемпионов

Первый отборочный раунд

Ответный матч

«Алашкерт» (Армения) — «Конна'с Куэй» (Уэльс) — 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 1:0)

Первый матч — 2:2