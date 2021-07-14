Гол Махмудова помог «Нефтчи» обыграть тбилисское «Динамо» в отборочном турнире Лиги чемпионов
22:01
«Нефтчи» победил тбилисское «Динамо» (2:1) в ответном матче первого раунда отборочного турнира Лиги чемпионов. Первая игра завершилась победой азербайджанского клуба с аналогичным счетом.
У победителей первый мяч с пенальти на 58-й минуте забил Эмин Махмудов, бывший игрок «Спартака», «Сатурна», «Крыльев Советов», «Томи» и «Мордовии». Второй гол в активе Намика Алескерова. У динамовцев отличился Милан Радин.
В следующем раунде «Нефтчи» сыграет с «Олимпиакосом».
Лига чемпионов
Первый отборочный раунд
«Нефтчи» (Азербайджан) — «Динамо Тб» (Грузия) — 2:1 (0:0)
Первый матч — 2:1.
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