Гол Махмудова помог «Нефтчи» обыграть тбилисское «Динамо» в отборочном турнире Лиги чемпионов

«Нефтчи» победил тбилисское «Динамо» (2:1) в ответном матче первого раунда отборочного турнира Лиги чемпионов. Первая игра завершилась победой азербайджанского клуба с аналогичным счетом.

У победителей первый мяч с пенальти на 58-й минуте забил Эмин Махмудов, бывший игрок «Спартака», «Сатурна», «Крыльев Советов», «Томи» и «Мордовии». Второй гол в активе Намика Алескерова. У динамовцев отличился Милан Радин.

В следующем раунде «Нефтчи» сыграет с «Олимпиакосом».

Лига чемпионов

Первый отборочный раунд

«Нефтчи» (Азербайджан) — «Динамо Тб» (Грузия) — 2:1 (0:0)

Первый матч — 2:1.