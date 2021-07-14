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«Кайрат» вышел во второй отборочный раунд Лиги чемпионов

18:58
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«Кайрат» на своем поле победил «Маккаби» из Хайфы в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «Кайрата».

Счет в матче открыл бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав.

По сумме двух матчей в следующий раунд пробилась команда из Казахстана.

Лига чемпионов

1-й отборочный раунд

«Кайрат» (Казахстан) — «Маккаби Хайфа» (Израиль) — 2:0 (1:0)

14 июля.

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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