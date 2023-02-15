23-летний Диас самый молодой автор гола за «Милан» в плей-офф ЛЧ после Кака в 2004 году

Полузащитник «Милана» Браим Диас отметился голом в ворота «Тоттенхэма» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Хавбек забил в возрасте 23 лет и 195 дней, став самым молодым автором гола за «россонери» в плей-офф ЛЧ с 2004 года. Тогда за команду отличился Кака, отметившись в ворота «Депортиво» в возрасте 21 года и 336 дней.

В этом сезоне Диас провел 26 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.