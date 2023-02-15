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Пануччи: «Милан» продемонстрировал грамотную игру как в атаке, так и в обороне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Милана» Кристиан Пануччи прокомментировал победу «россонери» над «Тоттенхэмом» (1:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Милан» продемонстрировал грамотную игру как в атаке, так и в обороне. Они хорошо играли в каждый момент матча, снижая темп, когда это было необходимо, особенно во втором тайме», – цитирует пресс-служба УЕФА Пануччи.

Ответная игра пройдет через две недели в Лондоне – 8 марта. Начало – в 23.00 по московскому времени.

 
&laquo;Милан&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Тоттенхэм&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Браим Диас. На фоне «Тоттенхэма» даже нынешний «Милан» хорош. Пиоли переиграл Конте
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