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20 лет назад Редондо совершил невозможный финт

16:26
Фернандо Редондо. Фото ФК "Реал"
Фернандо Редондо. Фото ФК "Реал"
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Сегодня исполнилось 20 лет легендарному финту Фернандо Редондо в матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Реал». 19 апреля 2000 года в ответной игре 1/4 финала аргентинский хавбек мадридцев совершил проход по флангу, пяткой прокинул мяч мимо Хеннинга Берга и отдал голевую передачу на Рауля.

«Реал» выиграл со счетом 3:2, победил по сумме двух встреч (первый матч — 0:0), а в результате стал победителем того розыгрыша Лиги чемпионов.

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