20 лет назад Редондо совершил невозможный финт

Сегодня исполнилось 20 лет легендарному финту Фернандо Редондо в матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Реал». 19 апреля 2000 года в ответной игре 1/4 финала аргентинский хавбек мадридцев совершил проход по флангу, пяткой прокинул мяч мимо Хеннинга Берга и отдал голевую передачу на Рауля.

Ровно 2?0? лет назад. Пожалуй, самый знаменитый футбольный подвиг Редондо



Изумляет до сих пор ?#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/RIMbdadY9c — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) April 19, 2020

«Реал» выиграл со счетом 3:2, победил по сумме двух встреч (первый матч — 0:0), а в результате стал победителем того розыгрыша Лиги чемпионов.