«Палмейрасу» помог дрон, Сампаоли отстал от «Сан-Паулу», у «Гремиу» лучший футбол в Бразилии

Главные события 24-го тура чемпионата Бразилии.

Триллер на радость конкурентам

«Сантос» — «Палмейрас» — 2:2 (Диегу Питука, 38. Маринью, 71 — Рафаэл Вейга, 55, с пенальти. Виллиан, 63).

Один из самых интригующих матчей тура между преследователями группы лидеров в полной мере оправдал ожидания. Интригующий сценарий, яркий футбол и четыре забитых мяча. Даже небольшое затмение случилось из-за погасших в перерыве прожекторов, что привело к задержке начала второго тайма.

«Сантос», с одной стороны, по-прежнему не может выиграть хотя бы одно класико в 2020 году. Вместе с тем хозяева сумели спасти игру благодаря 14-му голу второго снайпера чемпионата Маринью. Возможно, больше поводов для расстройства у «Палмейраса», который не только не сохранил победный счет, но и лишился удаленного в концовке Зе Рафаэла.

Marinho no ano de 2020:



?? 31 jogos (28 titular)

? 2446 mins jogados

?? 20 gols

?? 5 assist?ncias

? 98 mins p/ participar de gol

? Nota SofaScore 7.47



• Participou de gols em 19 das 31 partidas que disputou no ano (61%)! pic.twitter.com/gOH6AGeko8 — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) December 5, 2020

Хотя не все так однозначно. Зелено-белые играли в гостях, и в их составе по-прежнему много потерь. В субботу отсутствовали девять игроков, а также главный тренер Абел Феррейра. У португальца коронавирус, но во время его изоляции на помощь пришли современные технологии. Наставник наблюдал за последней тренировкой при помощи передававшего изображение дрона, корректируя ход занятия через одного из своих помощников. Он также пообщался с некоторыми футболистами по видеосвязи.

Показательно, что после игры один из тренеров «Палмейраса» Жоау Мартинш не жаловался на жесткий график. «Усталость есть, но мы говорим об этом, потому что участвуем во всех турнирах, — заметил он. — У нас всегда три-пять потерь по разным причинам. Это происходит только потому, что игры проходят каждые три дня. Однако в этот нетипичный год мы должны быть к такому готовы».

Жертва защитника

«Ботафого» — «Фламенго» — 0:1 (Эвертон Рибейру, 55).

В середине недели «Фла» лишился возможности сохранить звание лучшей команды Южной Америки и вылетел из Кубка Либертадорес в первом же раунде плей-офф. Не реализовав немыслимое количество моментов, красно-черные уступили аргентинскому «Расингу» в серии пенальти, и это была типичная для последнего времени осечка. В шести матчах под началом Рожериу Сени они создали 21 явный момент для взятия ворот, однако реализовали лишь четыре из них. То есть КПД атак — всего 19 процентов.

Игра с занимающим предпоследнее место «Ботафого» в этом плане показательна. Соперник, за которого 90 минут провел бывший полузащитник ЦСКА Хонда, не показал ничего особенного и уступил в пятом туре подряд, однако чемпион забил всего один мяч. Хорошо, гола Эвертона Рибейру хватило для победы, потому что в последнее время у «Фла» не все ладно в обороне. Больше всего вопросов к игре обычно надежного Густаву Энрике. В последних турах у него набралось несколько результативных ошибок, а эту встречу он не доиграл, получив на 89-й минуте красную карточку.

Gustavo Henrique nos ?ltimos 8 jogos:



1 erro capital vs Internacional

1 erro capital vs S?o Paulo

1 p?nalti cometido vs S?o Paulo

1 gol contra vs Atletico-MG

1 erro capital vs Racing

1 expuls?o vs Botafogo



Um erro crucial a cada 99 mins. ? pic.twitter.com/i6spoCfTlo — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) December 5, 2020

Иного выхода просто не было, так как Кампос выходил один на один и мог лишить гостей победы. После финального свистка Рожериу Сени взял своего игрока под защиту, подчеркнув: «В ответственный момент он поступил правильно. У нас была небольшая ошибка, и он исправил ее, хотя ему пришлось пожертвовать собой. У нас давно не было игр без пропущенных мячей».

И конечно, тренера сейчас волнуют вопросы атаки. Бруну Энрике получил повреждение колена, лучший снайпер прошлого сезона Габриэл Барбоза снова тренируется по индивидуальной программе, а на этой неделе клуб должен принять решение о будущем Педру. У «Фла» есть приоритетное право выкупа форварда у «Фиорентины» за 14 миллионов евро, и все идет к тому, что бразильцы им воспользуются.

«Интер» увидел свет в конце тоннеля?

«Атлетику Минейру» — «Интернасионал» — 2:2 (Мусто, 11, в свои ворота. Иоран, 61 — Юри Алберту, 9. Жоау Пеглоу, 88).

Лидер по итогам прошлого тура против команды, которая находилась на вершине на турнирном экваторе. Еще недавно это соперничество казалось главным в чемпионате, однако последние события показали, что «Интернасионал» был тренерской командой. Пока покинувший клуб Эдуардо Коудет показывает свой уровень, преображая в Испании «Сельту», красные погрузились в пучину кризиса.

В этом плане показательна история Тиагу Гальярду, который проводил лучший сезон в карьере, неожиданно раскрывшись в роли нападающего. Однако с приходом Абела Браги роль футболиста немного поменялась, и за шесть игр с новым тренером пока еще лучший снайпер сезона не забил ни одного мяча. В этот раз Гальярду и вовсе начал встречу на скамейке, а сам Брага, хоть и вернулся к работе после коронавируса, по рекомендации врачей на выезд не поехал.

Когда Юри Алберту открыл счет в первой же толковой контратаке, показалось, что план «Интера» работает. Но все же значительную часть встречи гости были заперты на своей половине поля. Они пропустили мгновенный ответ, когда автоголом обернулось подключение в атаку перепахивавшего правую бровку Гуги. Этот находившийся в поле зрения «Спартака» защитник стал одной из самых заметных фигур и в концовке создал момент, который мог решить судьбу матча. Но «Атлетику» шанс упустил, и это было справедливо. Хозяева почему-то отдали инициативу при счете 2:1 и были наказаны вышедшим на замену 18-летним Жоау Пеглоу.

Возможно, гол победителя юношеского чемпионата мира-2019 станет для «Интера» переломным моментом. Хотя Хорхе Сампаоли назвал случившееся недоразумением, посетовал на кадровые проблемы и заявил, что его команда заслужила победу. Как бы там ни было, «Атлетику» уже на четыре очка отстает от «Сан-Паулу», у которого в запасе имеется отложенный матч.

Стабильная красота «Гремиу»

«Гремиу» — «Васку да Гама» — 4:0 (Диегу Соуза, 41, 53. Пинарес, 55. Лукас Силва, 90+3, с пенальти).

Ренату Гаушу для «Гремиу» — настоящая легенда. Выпускник молодежной команды в 1983 году двумя голами в ворота «Гамбурга» принес «Гремиу» победу в Межконтинентальном кубке. В качестве тренера он принимал родную команду трижды, и нынешний период работы длится с 2016-го.

Самый большой успех — победа в Кубке Либертадорес-2017, но главное — уровень игры и ее качество. В том числе и за счет подвода к составу молодых талантов, которых всегда есть кем заменить. Даже если речь о проданном в «Бенфику» Эвертоне, которого называли самой яркой звездой серии А. Сейчас на его позиции блистает Пепе. Руководство же верит в тренера, зная, что он всегда держит уровень и возможный кризис будет преодолен.

Gr?mio nos ?ltimos 16 jogos da temporada 2020:



? 13 vit?rias

?? 3 empates

?? 29 gols marcados

? 8 gols sofridos

? 41 grandes chances de gol

? 8 grandes chances cedidas

? 5.9 chutes p/ marcar gol

?? 15.3 chutes p/ sofrer gol



Espetacular. pic.twitter.com/RKjGOJ0KcS — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) December 6, 2020

В это сезоне у «Гремиу» случился неудачный старт с пятью ничьими и поражением в шести турах, однако сейчас из 16 последних официальных матчей выиграно 13. Команда уверенно вышла в четвертьфинал Кубка Либертадорес, в национальном кубке готовится к полуфинальному противостоянию с «Сан-Паулу», а в чемпионате после разгрома «Васку» поднялась на четвертое место. Отдельно стоит отметить Диегу Соузу, который с 20 голами с учетом всех турниров показал лучшую для «Гремиу» результативность с 2014 года.

После игру у Ренату Гаушу спросили, считает ли он, что его команда играет в лучший футбол в Бразилии. Тренер с этим мнением согласился и пояснил: «Это красивый футбол, за которым я люблю смотреть. Считаю, что это не просто красивый футбол, а созидание. Иногда вы владеете мячом, но не создаете. Мы же владеем мячом на половине соперника и создаем».

Остальные результаты

«Сан-Паулу» — «Спорт Ресифе» — 1:0 (Лусиану, 13) обзор здесь

«Форталеза» — «Коринтианс» — 0:0.

Голкипер Кассиу стал рекордсменом «Коринтианс» по числу матчей в чемпионате Бразилии. Эта игра стала для него 268-й по счету. Из действующих футболистов нынешнего состава в пятерку входит защитник Фагнер (202 матча). Неудачником же встречи стал экс-форвард ЦСКА Жо, получивший в концовке красную карточку.

Hoje o @Corinthians celebra os anivers?rios do tetra e do penta na minha disputa. E com a partida da #BR24, C?ssio se tornou o atleta com mais jogos pelo Tim?o na minha hist?ria. ?dolo, n?, Fiel? #BRCOR pic.twitter.com/IGAdfqA44c — Brasileir?o Assa? (@Brasileirao) December 4, 2020

«Флуминенсе» — «Атлетику Паранаэнсе» — 3:1 (Нене, 26. Маркос Паулу, 73, 75 — Леу Читтадини, 10).

«Байя» — «Сеара» — 0:2 (Винисиус Гоэс, 82. Саулу Минейру, 90+5).

«Коритиба» — «Брагантину» — 0:0.

«Атлетику Гояниэнси» — «Гояс» — 0:1 (Моура Рафаэл, 26).