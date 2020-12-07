«Сан-Паулу» уходит в отрыв. У Дани Алвеса голевой пас, у Лусиану - титул игрока месяца

Лидер чемпионата Бразилии укрепил свое положение за счет скромной по счету победой над «Спорт Ресифе» (1:0)

Чемпионат Бразилии

24-й тур

«Сан-Паулу» — «Спорт Ресифе» — 1:0 (1:0)

Голы: Лусиану, 13 (1:0).

«Сан-Паулу»: Тиагу Волпи, Хуанфран (Игор Винисиус, 75), Арболеда, Бруну Алвес, Рейналду, Габриэл Сара, Луан, Дани Алвес, Игор Гомес (Витор Буэну, 74), Лусиану (Паблу Фелипе, 79), Бреннер (Че Че, 79).

«Спорт Ресифе»: Луан Полли, Патрик, Рафаэл Тьере, Ягу Майдана (Тиагу Невес, 46), Чику, Сандер, Рикардинью (Гомес, 46), Маркау (Микаэл, 83), Роналду Энрике (Бетинью, 60), Мугни, Далберту.

Наказания: Рикардинью, 34. Сандер, 35. Ягу Майдана, 43. Хуанфран, 53. Луан, 64. Дани Алвес, 90. Арболеда, 90+1 (предупреждения).

Сампаоли в уме

В четверг случилось то, что было лишь вопросом времени. «Сан-Паулу» в отложенном матче 1-го тура разгромил на его поле «Гояс» (3:0) и превратился из теневого лидера в реального. Перед 24-м туром трехцветные опережали «Атлетику Минейру» на два очка, имея при этом еще одну игру в запасе. Последнее на данный момент поражение команда Фернанду Диниза потерпела как раз от ближайшего преследователя, и случилось это еще 3 сентября.

Показательно, что Диниз после выхода на первое место говорил совсем о других вещах. О том, как команда пережила сложный период и продолжала учиться, и именно это вывело ее на нынешний уровень. А еще наставник «Сан-Паулу» заметил: «Мы должны двигаться так, как в своих лучших матчах, но мы обязаны кое-что улучшить». Что-то тренер сделал сам, подкорректировав собственную версию тики-таки и сделав ее прагматичнее. Эксперты отмечают, что это заслуга образовавшейся в центре поля связки опытного Дани Алвеса и Луана. 21-летний полузащитник сейчас лидирует в чемпионате по точности передач (94,16 процента).

O @SaoPauloFC tamb?m lidera o quesito passes certos, com Luan. S?o mais de 94% de aproveitamento... Se liga no #BRTop5! pic.twitter.com/HSCCJX6Te1 — Brasileir?o Assa? (@Brasileirao) December 4, 2020

Очевидно, что Диниз держит в уме 16 декабря, когда его ждет новая дуэль с Хорхе Сампаоли. Против такого оппонента возможно все, поэтому сейчас трехцветным желательно создать подушку безопасности. Благо, календарь к этому располагает. В середине следующей недели «Сан-Паулу» сыграет с находящимся в свободном падении «Ботафого», а сейчас соперником стала 16-я команда чемпионата, перед визитом на «Морумби» проигравшая три раза подряд.

Победа малой кровью

Продержалась оборона «Спорт Ресифи» недолго. Точнее, бреши в ней обнаружились еще до первого в матче гола, но Луан Полли здорово «сложился» и справился с ударом Игора Гомеса под опорную ногу. Однако второй момент «Сан-Паулу» завершился голом, автором которого стал тот, от кого этого ждали в первую очередь. Лусиану решил не останавливаться на шести голах в шести ноябрьских матчах, что принесло ему звание лучшего игрока месяца. Будем считать воскресный удар заявкой на новый приз — аналогичный тому, что вручили бомбардиру перед стартовым свистком.

??? Faz o famoso sinal do Luciano! Parab?ns, meu #JogadorDeNovembroBR20! Tirou onda o atacante do @SaoPauloFC, que entra em campo j? j? contra o Sport pela #BR24. pic.twitter.com/hBuyzWgXwG — Brasileir?o Assa? (@Brasileirao) December 6, 2020

В роли же ассистента выступил классно исполнивший угловой Дани Алвес, и его «стандарты» выглядели самым грозным оружием хозяев в первом тайме. Один раз бывший игрок «Барселоны», «Ювентуса» и «ПСЖ» попытался закрутить мяч в ворота, только взял чуть выше. Ну а соперник заявил о себе лишь в конце первого тайма, когда наконец-то включил прессинг у чужой штрафной и заставил Тиагу Волпи допустить ошибку в передаче. Партнеры подстраховали, зато этот момент показал, что такое серьезная вовлеченность вратаря в игру команду в трактовке Диниза.

«Спорт» пытался перестроиться, убрав пятого защитника. Безуспешно. Ничего вразумительного у ворот трехцветных гостям создать так и не удалось, тогда как «Сан-Паулу» победил малой кровью. Сохранил энергию перед насыщенной следующей неделей, хотя мог выиграть более уверенно. Однако Лусиану испортил отличную передачу и не попал в створ, после чего голкипер гостей справился с парой крайне неприятных ударов, и еще раз его подстраховали защитники. А Дани Алвес на последних минутах придумал себе предупреждение. Возможно, даже умышленно, чтобы пропустить игру с «Ботафого» и точно сыграть против «Коринтианс» в следующие выходные.