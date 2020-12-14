«Васку да Гама» спаслась от поражения в матче с «Флуминенсе»
04:29
«Флуминенсе» в матче 25-го тура чемпионата Бразилии на выезде сыграл вничью с «Васку да Гамой» со счетом 1:1.
На гол Веллингтона хозяева ответили точным ударом Хермана Кано, который отличился на 92-й минуте.
После этого матча «Флуминенсе» с 40 очками расположился на седьмом месте в турнирной таблице, «Васку да Гама» с 25 очками — на 17-й строчке.
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