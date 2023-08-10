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Сегодня, 02:37

В «Атлетико Паранаенсе» уверены, что Роке не перейдет в «Барселону» этим летом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор «Атлетико Паранаенсе» Александр Маттос рассказал, что форвард Виктор Роке не покинет клуб раньше января.

«У Витора Роке нет шансов уйти и присоединиться к «Барселоне» в августе. Он уйдет в январе, таков был договор с «Барсой», и мы будем его соблюдать. Роке нужен нам в последних 20 матчах и для попадания в Кубок Либертадорес», — приводит в Twitter журналист Фабрицио Романо слова Маттоса.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб хочет купить 18-летнего бразильца за 35 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Роке забил 17 мячей в 37 матчах за клуб во всех турнирах. Его действующий контракт рассчитан до 31 мая 2027 года.

Футбол
ФК Атлетико Паранаэнсе
ФК Барселона
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