В «Атлетико Паранаенсе» уверены, что Роке не перейдет в «Барселону» этим летом

Генеральный директор «Атлетико Паранаенсе» Александр Маттос рассказал, что форвард Виктор Роке не покинет клуб раньше января.

«У Витора Роке нет шансов уйти и присоединиться к «Барселоне» в августе. Он уйдет в январе, таков был договор с «Барсой», и мы будем его соблюдать. Роке нужен нам в последних 20 матчах и для попадания в Кубок Либертадорес», — приводит в Twitter журналист Фабрицио Романо слова Маттоса.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб хочет купить 18-летнего бразильца за 35 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Роке забил 17 мячей в 37 матчах за клуб во всех турнирах. Его действующий контракт рассчитан до 31 мая 2027 года.