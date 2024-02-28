Статую Дани Алвеса в его родном городе облили краской

Статую Дани Алвеса в его родном городе Жуазейру (штат Баия) облили краской сообщает Globo Esporte.

По данным источника, жители населенного пункта требуют убрать скульптуру. Власти города пока не занимают какую-либо позицию в отношении игрока, дожидаясь окончательного решения по делу.

22 февраля Алвес был приговорен к 4,5 года тюремного заключения. Также ему запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 года.

Также «Барселона» исключила Алвеса из списка легенд клуба.

Бразилец выступал за «блаугранас» с 2008 по 2016, а затем с 2021 по 2022 год. В составе каталонцев он становился шестикратным чемпионом Испании, по 4 раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны и трижды выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.