Представители Дани Алвеса опровергли слухи о самоубийстве футболиста

Представители бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса опровергли слухи о том, что футболист совершил самоубийство.

Ранее бразильский журналист Пауло Альбукерке сообщил, что 40-летний футболист покончил с собой.

«Пресс-служба Дани Алвеса опровергла последние слухи после того, как связалась с адвокатом игрока», — сообщил журналист TNT Sports Марсело Бехлер.

22 февраля суд Барселоны приговорил 40-летнего Алвеса к 4,5 года лишения свободы за изнасилование девушки в одном из местных ночных клубов в 2022 году. Помимо этого, футболиста обязали выплатить 150 тысяч евро потерпевшей в виде моральной компенсации.

1 марта сообщалось, что прокуратура Испании потребовала ужесточить наказание Алвеса.

Помимо «Барселоны», на клубном уровне Алвес выступал за «Севилью», «Ювентус», «ПСЖ», «Байю», «Сан-Паулу» и «УНАМ Пумас».

Алвес трижды выигрывал Лигу чемпионов, шесть раз становился чемпионом Испании, два раза — чемпионом Франции и один раз — чемпионом Италии.