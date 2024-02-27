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27 февраля, 17:18

Талисмана бразильского футбольного клуба обвинили в сексуальных домогательствах

Руслан Минаев
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Талисман «Интернасьонала» по прозвищу «Саси»
Талисман «Интернасьонала» по прозвищу «Саси».
Фото Getty Images

Журналистка Жизель Кюмпель обвинила в сексуальных домогательствах мужчину, который работает маскотом в клубе «Интернасьонал», сообщает TyC Sports.

По данным источника, во время матча мужчина показывал непристойные жесты в адрес Кюмпель, а также обнял и поцеловал ее в конце игры. Девушка обратилась в полицию.

Инцидент произошел 26 февраля во время матча «Интернасьонал» — «Гремио» (3:2) в чемпионате Бразилии.

«Я слышала звук поцелуя и чувствовала его пот... Пытаюсь, выполнять свою работу в футболе и страдаю от идиотов. Я пойду до конца, чтобы ни одна женщина через такое не прошла», — сказала девушка.

Талисман «Интернасьонала» — маленький человек с длинным носом по прозвищу «Саси», похожий на Буратино или Чиполлино.

Футбол
ФК Интернасьонал
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