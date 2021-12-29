Соуза назначен главным тренером «Фламенго»

«Фламенго» объявил о назначении Паулу Соузы главным тренером команды.

51-летний специалист заключил с бразильским клубом контракт на два сезона.

Paulo Sousa ? o novo t?cnico do Meng?o. O portugu?s, de 51 anos, assinou contrato com o Rubro-Negro por duas temporadas. O treinador estava no comando da Sele??o da Pol?nia. #CRF pic.twitter.com/isM9Pq0ICw — Flamengo (@Flamengo) December 29, 2021

Ранее Польский футбольный союз расторг контракт в Соузой и тренер должен выплатить организации неустойку в размере 320 тысяч евро.

Соуза проработал в сборной Польши меньше года. В отборочном турнире ЧМ-2022 поляки финишировали вторыми в своей группе и пробилась в стыковые матчи. Соперником сборной Польши в полуфинале будет Россия.

Матч между командами должен пройти 24 марта 2022 года.