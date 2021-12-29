Соуза назначен главным тренером «Фламенго»
23:40
«Фламенго» объявил о назначении Паулу Соузы главным тренером команды.
51-летний специалист заключил с бразильским клубом контракт на два сезона.
Ранее Польский футбольный союз расторг контракт в Соузой и тренер должен выплатить организации неустойку в размере 320 тысяч евро.
Соуза проработал в сборной Польши меньше года. В отборочном турнире ЧМ-2022 поляки финишировали вторыми в своей группе и пробилась в стыковые матчи. Соперником сборной Польши в полуфинале будет Россия.
Матч между командами должен пройти 24 марта 2022 года.
Дополнительная информация:
https://www.flamengo.com.br/noticias/futebol/paulo-sousa-e-o-novo-treinador-do-flamengo
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