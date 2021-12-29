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Соуза назначен главным тренером «Фламенго»

23:40
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«Фламенго» объявил о назначении Паулу Соузы главным тренером команды.

51-летний специалист заключил с бразильским клубом контракт на два сезона.

Ранее Польский футбольный союз расторг контракт в Соузой и тренер должен выплатить организации неустойку в размере 320 тысяч евро.

Соуза проработал в сборной Польши меньше года. В отборочном турнире ЧМ-2022 поляки финишировали вторыми в своей группе и пробилась в стыковые матчи. Соперником сборной Польши в полуфинале будет Россия.

Матч между командами должен пройти 24 марта 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.flamengo.com.br/noticias/futebol/paulo-sousa-e-o-novo-treinador-do-flamengo

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