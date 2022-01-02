Роналдо сдал положительный тест на коронавирус
Бывший форвард сборной Бразилии, президент «Крузейро» Роналдо заразился коронавирусом, сообщает 2 января официальный Twitter клуба.
Из-за этого президент не сможет участвовать в ближайших мероприятиях клуба, которые, в частности, посвящены годовщине со дня его основания. Сегодня «Крузейро» исполнился 101 год.
В сообщении указано, что 45-летний футболист чувствует себя хорошо. У него есть легкие симптомы болезни. В ближайшее время он будет на самоизоляции.
Роналдо — двукратный чемпион мира и двукратный победитель Кубка Америки в составе сборной Бразилии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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