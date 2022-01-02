Роналдо сдал положительный тест на коронавирус

Бывший форвард сборной Бразилии, президент «Крузейро» Роналдо заразился коронавирусом, сообщает 2 января официальный Twitter клуба.

Из-за этого президент не сможет участвовать в ближайших мероприятиях клуба, которые, в частности, посвящены годовщине со дня его основания. Сегодня «Крузейро» исполнился 101 год.

В сообщении указано, что 45-летний футболист чувствует себя хорошо. У него есть легкие симптомы болезни. В ближайшее время он будет на самоизоляции.

Роналдо — двукратный чемпион мира и двукратный победитель Кубка Америки в составе сборной Бразилии.