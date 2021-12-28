Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь / результаты Видео
Новости   //    Футбол   //    Бразилия

Александер Медина назначен главным тренером «Интернасионала»

01:56
Теги:

Новым главным тренером «Интернасионала» стал Александер Медина, сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до декабря 2022 года. Специалист сменил на этом посту Диего Агирре, который ушел из команды по окончании прошлого сезона.

43-летний уругваец ранее тренировал «Насьональ» у себя на родине, а также аргентинский «Тальерес». Это его первый тренерский опыт в Бразилии.

В прошлом сезоне «Интер» стал 12-м в бразильской серии А.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Великий матч Федорова: 25 лет назад он забил пять голов «Вашингтону» и установил суперрекорд НХЛ
Умер режиссер фильма «Далласский клуб покупателей»
0
Реклама