Александер Медина назначен главным тренером «Интернасионала»

Новым главным тренером «Интернасионала» стал Александер Медина, сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до декабря 2022 года. Специалист сменил на этом посту Диего Агирре, который ушел из команды по окончании прошлого сезона.

43-летний уругваец ранее тренировал «Насьональ» у себя на родине, а также аргентинский «Тальерес». Это его первый тренерский опыт в Бразилии.

В прошлом сезоне «Интер» стал 12-м в бразильской серии А.