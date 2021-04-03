Саломон Калу покинул «Ботафого»
Бывший нападающий «Челси» Саломон Калу покинул «Ботафого», сообщает официальный сайт бразильского клуба.
Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию. По мнению бразильских СМИ, главное решение исходило от футболиста, который был разочарован вылетом клуба из серии А.
В прошедшем сезоне Калу провел 27 матч за бразильский клуб, в которых забил один гол.
До «Ботафого» 35-летний ивуариец выступал за «Фейеноорд», «Челси», «Лилль» и «Герту».
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