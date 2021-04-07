Луис Адриану заразился коронавирусом и проигнорировал самоизоляцию, попав в ДТП

Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриану, выступающий за «Палмейрас», заразился коронавирусом и проигнорировал режим самоизоляции.

«1 апреля я сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас у меня нет симптомов, но я должен был оставаться на самоизоляции. Я проигнорировал это правило и 5 апреля отправился в супермаркет, чтобы забрать свою мать. Я не покидал машину и все время был в маске, но попал в ДТП, столкнувшись с велосипедистом на парковке. Я не должен был покидать дом, но совершил ошибку и признаю ее», — написал у себя в Instagram Адриану.

Футболист отметил, что по итогам ДТП никто не пострадал.

Луис Адриану пропустит первый матч Суперкубка Южной Америки против «Дефенса и Хустисия», который состоится 8 апреля.