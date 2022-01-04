Пеццолано возглавил «Крузейро»

«Крузейро» объявил о назначении Паулу Пеццолано на пост главного тренера. Последним местом работы специалиста была «Пачука».

38-летний уругваец пришел в бразильский клуб вместе с ассистентом Мартином Варини, тренером по физподготовке Гонсало Альваресом и аналитиком Матиасом Филиппини.

В прошедшем сезоне во втором дивизионе Бразилии «Крузейро» стал 14-м в турнирной таблице.