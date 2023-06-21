Робсон: «Не вижу в Айртоне необходимых качеств для сборной Бразилии»

Бывший нападающий «Спартака» Луис Робсон оценил игру защитника Айртона Лукаса за сборную Бразилии.

«Айртон хороший игрок, но, если честно, я не вижу в нем необходимых качеств, чтобы играть в сборной Бразилии. Это очень спорная кандидатура, что видно по тем играм, в которых он сыграл за команду. Соответственно, я не думаю, что в данный момент он способен выступать за топ-клуб», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Робсона.

Айртон выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год. На данный момент он является игроком «Фламенго». Ранее 26-летний футболист принял участие в двух товарищеских матчах сборной Бразилии и суммарно провел на поле 164 минуты.