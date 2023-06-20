Суарес сообщил руководству «Гремио», что собирается завершить карьеру

Нападающий «Гремио» Луис Суарес сообщил руководству клуба, что планирует завершить карьеру из-за проблем со здоровьем, сообщает Esportes GZH.

По информации источника, 36-летний уругваец задумывается об уходе из футбола из-за проблем с коленом. Игрок в ближайшее время планирует встретиться с руководством «Гремио».

Бразильский клуб хочет прописать соглашение, согласно которому «Гремио» получит компенсацию, если футболист после ухода из команды подпишет контракт с другим клубом.

Суарес выступает за «Гремио» с января. Он провел 25 матчей за клуб, забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач.