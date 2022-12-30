Надаль — о Пеле: «Печальный день для футбола и всего спорта. Его наследие останется навсегда»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль высказался о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Сегодня уходит еще один великий представитель мирового спорта. Печальный день для мира футбола, для всего мира спорта. Его наследие останется навсегда. Я не видел, как он играет, мне не так посчастливилось, но меня всегда учили и всегда говорили мне, что он Король футбола», — приводит слова Надаля Marca.

29 декабря Пеле скончался в возрасте 82 лет. Причиной смерти трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии стал множественные отказ внутренних органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки.

Церемония прощания с легендарным футболистом пройдет со 2 по 3 января в Сантусе.