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Сегодня, 23:08

В Бразилии назвали причину смерти Пеле

Стала известна причина смерти Пеле
Иван Шитик
Корреспондент
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Причиной смерти трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле стал множественные отказ внутренних органов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение клиники «Альберт Эйнштейн», в который находился бывший нападающий сборной Бразилии.

«Клиника «Альберт Эйнштейн» с горечью подтверждает известие о смерти Пеле, зафиксированной 29 декабря в 15.27 (21.27 мск — прим. «СЭ») вследствие множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки и клинического состояния [пациента]», — говорится в сообщении.

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. В конце ноября 2022 года бразилец попал в больницу. 22 декабря врачи бывшего футболиста сообщили, что у Пеле наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции.

В составе сборной Бразилии Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.

Источник: https://tass.ru/sport
Пеле
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