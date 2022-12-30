Фетисов: «Мир недооценил возможности Пеле как посла спорта для избежания конфликтов»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что мир недооценил возможности Пеле как спортивного посла для избежания различных конфликтов.

«Он проповедник мира, добра, спорт для него всегда был инструментом общения. Он лучше всех играл в футбол, был любимцем всего мира, гражданином своей страны, патриотом. Для него идеалы спорта были символом, что как раз попирается сегодня. Спорт перестал быть инструментом дружбы, мостом, является инструментом политики. Мир, я думаю, недооценил его возможности как посла спорта для того, чтобы избегать всякие конфликты», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет из-за множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки. Он единственный в истории трехкратный чемпион мира в качестве футболиста.