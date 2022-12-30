Бывший тренер «Спартака» Рианчо назвал смерть Пеле главным потрясением 2022 года

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо назвал смерть легендарного бразильского футболиста Пеле главным потрясением уходящего года.

«Главное потрясение 2022 года в мире футбола — смерть величайшего Пеле. Это определенно очень трагичное событие, терять таких легенд всегда безумно тяжело. Для меня Пеле — лучший футболист в истории, он был уникален», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

Пеле — единственный в истории трехкратный чемпион мира в качестве футболиста. Также он включен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов за карьеру.